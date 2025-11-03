Mantıkla kalp arasında sıkışan 5 burç: Bu burçlar duyguları ve akılları arasında fazlasıyla gitgel yaşıyor...

Astrolojide bazı burçlar, yaşamlarını kalplerinin sesiyle yönlendirirken bazıları her şeyi akılla analiz eder. Ancak birkaç burç vardır ki, ne kalplerini susturabilirler ne de mantıklarını tamamen kapatabilirler. Bu burçlar, duygusal derinlikle mantıksal analiz arasında kalır; bu da ilişkilerinde sürekli içsel çatışmalara neden olur. Peki, duyguları ve akılları arasında fazlasıyla gelgit yaşayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, mantıkla kalp arasında sıkışan 5 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak, mantığın burcudur. Sevdiğinde bile analiz eder, sorgular, ölçer. Kalbi birine yöneldiğinde bile zihni “ya hata yapıyorsam?” diye fısıldar. Bu yüzden ilişkilerinde sürekli denge kurmaya çalışır. Duygularını göstermekte zorlanır çünkü kalbini kaybederse kontrolü kaybedeceğini düşünür.

2. TERAZİ BURCU

Terazi, dengenin simgesidir ama aşk onu kolayca bu dengeden çıkarır. Kalbiyle sever, mantığıyla karar verir. Partnerine karşı büyük bir sevgi beslese de, bir yanıyla hep ölçer, biçer. “Doğru kişi mi?” sorusu onun zihninde hiç susmaz. Terazi, duygusal olarak bağlı olsa bile, mantıksız bir adım atmaktan çekinir.

3. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için duygular çoğu zaman ikinci plandadır. Sevse bile mantığını bir kenara bırakmaz. Onun için güven, istikrar ve saygı aşk kadar önemlidir. Kalbi birine ısınsa bile, önce aklı onay vermelidir. Bu yüzden duygularını bastırabilir, ama içten içe derin bir sevgi taşır.

4. KOVA BURCU

Kova, aklın yönetiminde yaşayan bir burçtur. Duygularını ifade etmekte zorlanır çünkü kontrolü kaybetmekten korkar. Birine ilgi duyduğunda bile bunu çözümlemeye, anlamlandırmaya çalışır. Aşk onun için mantıksal bir denklem gibidir ama kalbi devreye girdiğinde bütün hesapları bozulur.

5. BOĞA BURCU

Boğa, duygularına bağlı ama aynı zamanda temkinlidir. Birine güvenmeden kalbini açmaz. Kalbi “sev” derken mantığı “bekle” der. Bu ikilem yüzünden çoğu zaman ilişkilerinde yavaş ilerler. Ama sevdiğinde kalbiyle de, aklıyla da o ilişkiye sahip çıkar.