Minimalizm herkes için kolay değildir. Ancak bazı burçlar gereksiz yüklerden arınmayı, sade ve düzenli bir yaşamı daha doğal bir şekilde benimseyebilir. İşte, minimalist yaşamaya en yatkın 3 burç...
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Düzenli ve sistemli yapısı sayesinde fazlalıklardan kurtulmayı tercih eder. Karmaşa onu yorar.
Kova (20 Ocak – 18 Şubat)
Maddi bağımlılıklara mesafeli durabilir. Fikirlerin ve deneyimlerin eşyadan daha değerli olduğunu düşünebilir.
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
İşlevselliği ön planda tutar. Gereksiz harcamalardan ve gösterişten uzak, kontrollü bir yaşam tarzına yatkındır.