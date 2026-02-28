Minimalizm herkes için kolay değildir. Ancak bazı burçlar gereksiz yüklerden arınmayı, sade ve düzenli bir yaşamı daha doğal bir şekilde benimseyebilir. İşte, minimalist yaşamaya en yatkın 3 burç...

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Düzenli ve sistemli yapısı sayesinde fazlalıklardan kurtulmayı tercih eder. Karmaşa onu yorar.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Maddi bağımlılıklara mesafeli durabilir. Fikirlerin ve deneyimlerin eşyadan daha değerli olduğunu düşünebilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

İşlevselliği ön planda tutar. Gereksiz harcamalardan ve gösterişten uzak, kontrollü bir yaşam tarzına yatkındır.