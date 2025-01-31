Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bugün biraz dalgın ve dağınık olsan da bir ayağın yere oldukça sağlam basıyor. Zihnini bulandıracak bir sürü gündem varken sen gayet netsin. Yakın çevrene karşı güvenini sarsacak gündemler yaşayabilirsin. Kendini bu kadar iyi tanıman ve dik duruşun insanları rahatsız ediyor.
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