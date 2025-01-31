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Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Ocak 2025 - 17:03

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu: 

Sevgili oğlak, bugün biraz dalgın ve dağınık olsan da bir ayağın yere oldukça sağlam basıyor. Zihnini bulandıracak bir sürü gündem varken sen gayet netsin. Yakın çevrene karşı güvenini sarsacak gündemler yaşayabilirsin. Kendini bu kadar iyi tanıman ve dik duruşun insanları rahatsız ediyor.



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