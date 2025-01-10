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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:24

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu: 

Sevgili oğlak, İş hayatınla alakalı ayakların yere sağlam basmalı. İletişim sorunları yaşayabilirsin. Sorumluluklarının tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendine bir plan yapmalısın. İnsanlara sorumluluk vermekten korkma. Taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. 


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