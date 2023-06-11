Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde ilişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok önemli..
En Çok Okunan Haberler
-
- Şimdi değil mi?
- Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Kavgayı bırak, İstanbul’a bak!
- CHP'de 'kurultay' tartışması
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Cumhuriyet, bir Kuvayı Milliye kurumudur; işgal edilemez