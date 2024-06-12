Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. Maddi ve manevi anlamda güçlü hissediyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alıyor almak güven duygunuzu arttırıyor. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz.
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