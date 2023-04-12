Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınız veya dış görünüş anlamında yeni kararlar alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişiler sizin için uzun vadeli etki yaratacak kişiler olabilir. Cilt, diş veya iskelet sisteminizle alakalı sorunlarınız tetiklenebilir. Özel hayatınıza zaman ayırın.
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