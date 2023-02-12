Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz sevgili oğlaklar. Doğru adımlar atmak istiyorsunuz. Çıkan aksaklıkları çok fazla dert etmeyin. Her şeyin bir zamanı var. Sosyal çevrenizden maddi manevi destek görebileceğiniz bir gündesiniz.
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