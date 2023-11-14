Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, bugün iş yerinizde gizli saklı konular açığa çıkabilir, şaibeli olaylar yaşayabilirsiniz.. Araştırmadan, emin olmadan karar vermeyin. Yanılgılara açık bir gün. Kafanızı dağıtacak etkinliklere zaman ayırın.
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