Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi