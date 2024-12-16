Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkileriniz bu aralar biraz çatışmalı olabilir.. Güven vermeyen kişilerden uzak dursanız iyi ederseniz. Sorumluluklarınızdan bir süre uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart.
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