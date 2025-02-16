Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bir süredir yaşadığınız problemlere sosyal çevreniz tarafından çözüm gelebilir. İşler çok istediğiniz gibi gitmese bugün biraz daha tatminkar olacaksınız. Aceleci davranmayın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin, çevrenizin desteğini kabul edin.
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