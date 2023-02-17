Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizle alakalı yeni kararlar alıyor ve değişiyorsunuz sevgili oğlaklar. Sorunları çözme beceriniz krizlerle gelişiyor. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın, bu şekilde başkalarının da ihtiyaçlarını doğru şekilde görebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.
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