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Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Ağustos 2024 - 16:15

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı... Göründüğü gibi olmayan insanlardan çok çekiyorsunuz. Biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart. Sorumluluklarınızı azaltın.


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