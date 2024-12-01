Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Aralık 2024 - 15:55

Güncelleme: 01 Aralık 2024 - 15:55

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.