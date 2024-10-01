Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, mücadele ettiğiniz ve emek verdiğiniz konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir zaman dilimi. Hem maddi hem manevi anlamda güçlü hissediyorsunuz. Günün ilerleyen saatlerinde üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Sakin olun.
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