Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Maddi anlamda standartlarınızı yükseltmek için verdiğiniz mücadele size kendinize ayıracak bir zaman bırakmasa da kendinizi bu şekilde daha fazla güvende hissediyorsunuz. Bunun yanlış bir bakış açısı olduğunu fark edin. Ekonomik konuları hırsa dönüştürmek size faydadan çok zarar veriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!