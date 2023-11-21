Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün yakınlarınızla aranızdaki buzları eritebileceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Kalıcı ve sorumluluk getiren ilişkilerin temelleri atılabilir. Sorunlarınızı enine boyuna konuşmak ve şaffaf olmak uzun vadede size fayda sağlayacak.
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