Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bugün sosyal çevrenle bir araya gelip küçük kutlamalar yapabileceğin bir gün. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp hayatındaki güzellikleri görmelisin. Karamsar ruh halinden sıyrılabilirsen sorunlarının çok da büyük olmadığını göreceksin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikada yıkıldı!