Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendinize bir plan-program yapmalısınız. İnsanlara sorumluluk vermekten korkmayın. Soğukkanlılığınızla tüm krizlerin üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Erdoğan'ın gaz müjdesine Pamir'den yanıt
- Ne yaptın sen Kılıçdaroğlu?
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!
- Kira yardımı ne kadar oldu?
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- CHP konvoyuna tekmeli-küfürlü saldırı
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Kılıçdaroğlu'ndan provokasyonlar sonrası ilk açıklama