Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı... Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşanlardan çok fazla zarar görüyorsunuz. İnsanlardan biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Kafanızı meşgul eden konularda yeni ve radikal kararlar almanız şart.
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