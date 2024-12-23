Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, çalışma arkadaşlarınızla beraber uyumlu bir şekilde hareket edebilmenin önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Büyüklerinizle tartışmayın, ilişkiler zorlayıcı olabilir. Akışına bırakmanız gerekiyor. Zamanla her şey yoluna girecek.
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