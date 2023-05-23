Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda ipleri elinize almak isterken hesaplarınız dışında gelişen beklenmedik olaylar ilerlemenizi engelliyor. Hırslarınızdan vazgeçmeniz lazım. Daha makul isteklerle daha başarılı olabilirsiniz. Yeteneklisiniz, bunu doğru yere kanalize edin.
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