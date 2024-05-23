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Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Mayıs 2024 - 15:54

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, özel hayatınız ve kariyer yaşamınız arasında denge kurmanız gerekiyor. İhmal ettiğiniz ne varsa ileride problem olarak karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizdeki problemleri çözmek istiyorsanız hayatınıza bir denge getirmeniz ve kendinizi gözden geçirmeniz gerekiyor.


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