Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, sizi aşağı çekmeye çalışan gündemlere rağmen siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve dik duruşunuz insanları rahatsız ediyor.
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