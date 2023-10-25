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Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 25 Ekim 2023 - 16:41

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde dürtülerinize hakim olmaya veya öfkeli kişilerden uzak durmaya özen gösterin. Sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalabilir. Biraz sabırlı olursanız her şey daha güzel olacak.



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