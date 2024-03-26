Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Tüm sorumluluğu üstlenmek psikolojiniz açısından iyi bir fikir olmayabilir. Bakış açınızı değiştirdikçe, sorumluluklarınızı dağıttıkça ve yardım istemeyi kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!