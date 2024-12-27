Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar; hislerinizin kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Arkanızdan çevrilen işler önünüze düşüyor. Her ne kadar bu döngü psikolojinizi yıpratsa da bu bir temizlik süreci. Bunun farkındalığıyla ilerlediğinizde daha sağlıklı ilerleyebileceksiniz.
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