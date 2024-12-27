Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Aralık 2024 - 15:57

Güncelleme: 27 Aralık 2024 - 15:57

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar; hislerinizin kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Arkanızdan çevrilen işler önünüze düşüyor. Her ne kadar bu döngü psikolojinizi yıpratsa da bu bir temizlik süreci. Bunun farkındalığıyla ilerlediğinizde daha sağlıklı ilerleyebileceksiniz.