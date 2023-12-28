Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Aralık 2023 - 17:00

Güncelleme: 28 Aralık 2023 - 17:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Maddi konular ve özel hayatınız arasında kaldığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Önemli ve geri dönüşü olmayacak kararlar almak için uygun zamanlar değil. Sakin bir zihinle hem işinizi hem özel yaşamınızı gözden geçirmeniz gerekiyor.



