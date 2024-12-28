Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Hedeflerinize ulaşmak için her sorumluluğu tek başınıza almak yerine görev dağılımı yapın. Bakış açınızı değiştirin. Başarınızın önündeki en büyük engel sizsiniz unutmayın.
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