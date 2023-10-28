Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İşler bugün yolunda ilerliyor sevgili oğlaklar.. Kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir gün.. İlişkiler alanında yeni ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. İş kurmak, yeni girişimler, önemli kişilerle görüşmek için uygun bir gün. Sorumluluklarınız artabilir.
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