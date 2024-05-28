Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2024 - 16:37

Güncelleme: 28 Mayıs 2024 - 16:37

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İlişkilerinizle alakalı yeni kararlar alıyor ve değişiyorsunuz sevgili oğlaklar. Sorunları çözme beceriniz krizlerle gelişiyor. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın, bu şekilde başkalarının da ihtiyaçlarını doğru şekilde görebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.