Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkilerinizle alakalı yeni kararlar alıyor ve değişiyorsunuz sevgili oğlaklar. Sorunları çözme beceriniz krizlerle gelişiyor. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın, bu şekilde başkalarının da ihtiyaçlarını doğru şekilde görebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.
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