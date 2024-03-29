Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2024 - 16:19

Güncelleme: 29 Mart 2024 - 16:19

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün olabilir. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.