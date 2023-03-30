Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda hesapta olmayan problemler ve aksaklıklar özgüveninizi zedelemiş olabilir. Dürtüsel kararlar almamalı, sabırla hareket etmelisiniz. Sorunları çözebilecek güçtesiniz fakat biraz akışta olmanız gerekiyor. Sizin dışınızda gelişen olayları kendi haline bırakmalısınız.
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