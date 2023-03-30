Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 19:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Son zamanlarda hesapta olmayan problemler ve aksaklıklar özgüveninizi zedelemiş olabilir. Dürtüsel kararlar almamalı, sabırla hareket etmelisiniz. Sorunları çözebilecek güçtesiniz fakat biraz akışta olmanız gerekiyor. Sizin dışınızda gelişen olayları kendi haline bırakmalısınız.