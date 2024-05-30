Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, sizi aşağı çekmeye çalışan gündemlere rağmen siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve dik duruşunuz insanları rahatsız ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması!