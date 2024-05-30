Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mayıs 2024 - 15:58

Güncelleme: 30 Mayıs 2024 - 15:58

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, sizi aşağı çekmeye çalışan gündemlere rağmen siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve dik duruşunuz insanları rahatsız ediyor.