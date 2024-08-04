Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ağustos 2024 - 16:00

Güncelleme: 04 Ağustos 2024 - 16:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Son zamanlarda hesapta olmayan problemler ve aksaklıklar özgüveninizi zedelemiş olabilir. Dürtüsel kararlar almamalı, sabırla hareket etmelisiniz. Sorunları çözebilecek güçtesiniz fakat biraz akışta olmanız gerekiyor. Sizin dışınızda gelişen olayları kendi haline bırakmalısınız.