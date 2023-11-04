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Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Kasım 2023 - 17:44

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Bugün ekonomik konularda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Olayları soğukkanlılıkla değerlendirmeniz gerekiyor. Dürtüsel kararlar almayın. Sağlık sorunlarınızı çözmek istiyorsanız olaylara karşı bakış açınızı değiştirmeli, farklı açıdan bakabilmelisiniz.



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