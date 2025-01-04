Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bugün biraz dalgın ve dağınık olsan da bir ayağın yere oldukça sağlam basıyor. Zihnini bulandıracak bir sürü gündem varken sen gayet netsin. Yakın çevrene güvenini sarsacak gündemler yaşayabilirsin. Kendini bu kadar iyi tanıyor olman ve dik duruşun insanları rahatsız ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?
- Trump’a üçüncü mesaj
- Sayıştay tarafından uyarıldığı ortaya çıktı!
- Tuğçe Tayfur: 'Ayırdınız beni babamdan'