Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, bugün tahmin ettiğinizden daha pozitif bir gün olabilir. Kurallarınızdan vazgeçmeyin, kendinizden taviz vermeyin. Parasal konular gündemde.. Bu kadar kariyer odaklı oluşunuz insanlara itici gelebilir fakat zamanla size fazlasıyla hak verecekler.
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