Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bir süredir yaşadığınız problemlere sosyal çevreniz tarafından çözüm gelebilir. İşler çok istediğiniz gibi gitmese bugün biraz daha tatminkar olacaksınız. Aceleci davranmayın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin, çevrenizin desteğini kabul edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
- Ortak aday gösterecekleri yerleri açıkladı
- Eski Bakan'dan dikkat çeken paylaşım