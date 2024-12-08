Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Zihinsel olarak biraz dağınık olabileceğiniz, kafanızı toplayamadığınız bir gün. Önemli kararlar alırken iyi düşünün, detayları görebildiğinizden emin olun. Girişimlerinizle alakalı yakınlarınızdan onay olmak cesaretinizi arttıracak, daha kararlı ilerleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'