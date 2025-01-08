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Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Ocak 2025 - 15:49

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu: 

Sevgili oğlak, bugün tamamen iş odaklı bir gün. Ekonomik durumunu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsun. Bugün harekete geçebilir, önemli görüşmelerini yapabilirsin.  İşlerini biriktirmeden sakince ve planlı hareket etmeye özen göster. 


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