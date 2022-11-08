Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak, saat kaçta? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Astroloji ve gök bilimi ile yakından ilgilenenler heyecan ile kanlı ay tutulmasını bekliyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman olacak? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler son günlerde 'kanlı Ay tutulması' ile yakından ilgileniyor. Kanlı ay tutulmasının sonuçları astroloji meraklılarınca araştırılıyor. Yılın ikinci knalı ay tutulmasına sayılı saatler kaldı.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanır. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.
Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve Ay kırmızı görünür. Bu nedenle bu olaya "kanlı Ay tutulması" da denir.
Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniştir ve tam Ay tutulması 104 dakikaya kadar sürebilir.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
8 Kasım'da, Kuzey ve Orta Amerika, Asya ve Okyanusya bölgelerinden görülebilecek Tam Ay Tutulması yaşanacak.
Tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. NASA'ya göre bundan sonra Ay Tutulması tekrar Mart 2025'e kadar olmayacak.
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