2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 17:59
<p>25 Ekim'de gerçekleşen Güneş Tutulması sonrası heyecanla beklenen Kanlı ay tutulması bugün gerçekleşti. </p>

25 Ekim'de gerçekleşen Güneş Tutulması sonrası heyecanla beklenen Kanlı ay tutulması bugün gerçekleşti. 

<p>3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025'den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.</p>

3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025'den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.

<p>Kanlı ay tutulması 8 Kasım'da Türkiye saati ile  11.02'de başladı.</p>

Kanlı ay tutulması 8 Kasım'da Türkiye saati ile  11.02'de başladı.

<p>Kanlı ay tutulması Kuzey Amerika ile Avustralya, Asya, Pasifik ve Güney ve Orta Amerika'nın bazı bölgelerinde görüldü. Bu tutulma 2022'nin ikinci ve son ay tutulmasının yanı sıra 2025'e kadarki son tam ay tutulmasıydı.  </p>

Kanlı ay tutulması Kuzey Amerika ile Avustralya, Asya, Pasifik ve Güney ve Orta Amerika'nın bazı bölgelerinde görüldü. Bu tutulma 2022'nin ikinci ve son ay tutulmasının yanı sıra 2025'e kadarki son tam ay tutulmasıydı.  

<p>ABD’nin New York bölgesinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02’de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti.</p>

ABD’nin New York bölgesinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02’de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti.

Kanlı Ay tutulması Ay tutulması Kunduz ayı

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