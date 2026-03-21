Overthinking testi: Burcuna göre en çok neyi kafaya takıyorsun?

Bazen bir mesajı saatlerce analiz etmek, bazen de henüz yaşanmamış senaryoları zihinde tekrar tekrar kurmak… Overthinking yani aşırı düşünme, günümüzün en yaygın zihinsel alışkanlıklarından biri haline geldi. Peki yıldızlar bu konuda ne söylüyor? İşte burcunuza göre en çok kafaya taktığınız konular…

KOÇ: “YETERİNCE HIZLI İLERLİYOR MUYUM?”

Koç burcu için en büyük zihinsel döngü, zamanla yarışmak. Sürekli “geri mi kalıyorum?” sorusunu düşünür. Başarı, rekabet ve hız, Koç’un zihninde hiç susmayan başlıklardır.

BOĞA: “YA KONFORUM BOZULURSA?”

Boğa burcu güven ve konfor odaklıdır. Maddi durum, yaşam standardı ve alışkanlıkların değişmesi ihtimali Boğa’nın zihnini en çok meşgul eden konular arasında yer alır.

İKİZLER: “ACABA DOĞRU MU SÖYLEDİM?”

İkizler burcu iletişim sonrası analiz ustasıdır. Söylediği bir cümleyi saatlerce düşünebilir. “Yanlış anlaşıldım mı?” sorusu zihninde sürekli döner.

YENGEÇ: “BENİ GERÇEKTEN SEVİYORLAR MI?”

Duygusal derinliğiyle bilinen Yengeç burcu, ilişkiler üzerine yoğun düşünür. Sevilme, değer görme ve aidiyet konuları zihninde sürekli yer kaplar.

ASLAN: “NASIL GÖRÜNÜYORUM?”

Aslan burcu dış dünyadaki algısını fazlasıyla önemser. İnsanların kendisi hakkında ne düşündüğü, yeterince takdir edilip edilmediği en büyük düşünce döngüsüdür.

BAŞAK: “DAHA İYİSİ OLABİLİR MİYDİ?”

Mükemmeliyetçi Başak burcu için hiçbir şey yeterince iyi değildir. Yaptığı her işi tekrar tekrar analiz eder ve “daha iyisini yapabilir miydim?” sorusunu bırakmaz.

TERAZİ: “DOĞRU KARAR VERDİM Mİ?”

Karar vermekte zorlanan Terazi burcu, verdiği kararları bile sürekli sorgular. Alternatifler arasında kaybolmak, onun zihinsel yorgunluğunun en büyük nedenidir.

AKREP: “ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR MI?”

Akrep burcu her şeyin altını kazır. Söylenenlerin ardındaki gizli anlamları çözmeye çalışır. Güven, sadakat ve gizli niyetler en çok düşündüğü konular arasındadır.

YAY: “YA BAŞKA BİR İHTİMAL VARSA?”

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu, kaçırdığı fırsatları düşünür. “Daha farklı bir yol seçseydim ne olurdu?” sorusu zihnini sık sık meşgul eder.

OĞLAK: “GELECEĞİM GARANTİ Mİ?”

Oğlak burcu plan ve kariyer odaklıdır. Gelecek, başarı ve maddi güvence onun en büyük düşünce alanıdır. Sürekli ileriye dönük senaryolar kurar.

KOVA: “DÜNYA NEREYE GİDİYOR?”

Kova burcu bireyselden çok kolektifi düşünür. Toplumsal sorunlar, gelecek teknolojileri ve insanlık hali zihninde sürekli döner.

BALIK: “YA HER ŞEY FARKLI OLSAYDI?”

Hayal gücü güçlü Balık burcu, alternatif gerçekliklerde yaşamayı sever. Geçmiş, ihtimaller ve duygusal senaryolar onun zihninde sürekli canlanır.