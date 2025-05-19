Partnerine duygusal baskı uygulayan 4 burç: Bu burçlar ilişkilerde partnerlerini sürekli manipüle etmeye çalışıyor...

İlişkilerde sevgi kadar denge de önemlidir. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar duygularını o kadar yoğun yaşar ki, farkında olmadan partnerlerine baskı kurabilirler. Bu baskı fiziksel değil, tamamen duygusaldır. Peki, ilişkilerde partnerlerini sürekli manipüle etmeye çalışan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, partnerine duygusal baskı uygulayan 4 burç...







1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları sevgilerini derin ve yoğun yaşar. Partnerlerinin hayatına tamamen dahil olmak isterler. Bu bağlılık, bazen partneri bunaltacak boyutlara ulaşabilir. Küserek, alınarak ya da sessiz kalarak duygusal baskı uygulayabilirler. Onlar için sevgi, sürekli hissettirilmesi gereken bir şeydir.





2. AKREP BURCU

Akrep burçları ilişkide tutkularıyla tanınır. Sevdiklerini sahiplenmek isterler ama bu sahiplenme zamanla kıskançlık ve manipülasyona dönüşebilir. Partnerlerinin attığı her adımı bilmek, duygusal anlamda hep bir adım önde olmak isterler. Hislerini çok güçlü yaşadıkları için, karşı tarafı istemeden duygusal olarak sıkıştırabilirler.





3. BAŞAK BURCU

Başak burçları detaycılığıyla bilinir. İlişkide de bu özellikleri kendini gösterir. İyileştirmek adına yapılan yapıcı eleştiriler, zamanla partner üzerinde bir baskı yaratabilir. Başak burçları, partnerlerinin hatalarını düzeltmeye çalışırken aslında onlara “yetersiz” hissettirebilir.





4. BALIK BURCU

Balık burçları oldukça duygusaldır ve ilişkilerde romantik beklentileri yüksektir. Partnerlerinden yoğun ilgi ve iltifat beklerler. Ancak bu beklenti karşılanmadığında, kırılır ve sessizce geri çekilirler. Bu da partner üzerinde suçluluk hissi yaratarak dolaylı bir duygusal baskı oluşturur.