Partnerini geliştiren 3 burç: Hayat arkadaşı gibi destek olan burçlar...

Bazı burçlar için aşk, birlikte büyümek ve gelişmektir. İşte partnerini ileriye taşıyan, gerçek anlamda “hayat arkadaşı” olabilen üç burç...

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başak burcu, partnerinin eksiklerini fark eden ama bunu yargılamak yerine geliştirmeye çalışan bir yapıya sahiptir. Detaycı ve analitik olduğu için sevdiği kişinin nerede zorlandığını kolayca görür. Bazen fazla eleştirel gibi algılansa da, niyeti her zaman destek olmaktır. Daha iyi bir versiyonunu ortaya çıkarmak ister ve bunu sabırla yapar.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu ilişkilerde ciddi, sorumluluk sahibi ve yol göstericidir. Partnerinin hedeflerini ciddiye alır, onu hayallerini gerçekleştirmesi için motive eder. Zor zamanlarda pes etmek yerine, “Birlikte nasıl çözeriz?” diye düşünen taraftır. Oğlak için ilişki, sadece duygusal değil; aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımdır.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, duygusal güven olmadan gelişim olmayacağına inanır. Partnerini koşulsuz kabul eder ve destekler. Sevdiği kişinin kendini güvende hissetmesini sağlar, bu da onun daha cesur adımlar atmasına yardımcı olur. Yengeç’in desteği sessizdir ama derindir; arkada durur, düşerken tutar, kalkarken cesaret verir.