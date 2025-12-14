'Hotline Beijing' izleyiciyle buluştu: Çin’in kamu-vatandaş yönetişim modeli anlatıldı

CGTN Türk’ün ev sahipliğinde 13 Aralık Cumartesi günü düzenlenen “Hotline Beijing” belgesel filminin gala gösterimi, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

Pekin Gehua Medya Grubu Ltd. Şti., Çin Merkez Haber ve Belgesel Film Stüdyosu ile Pekin Gehua Mobil Televizyon Ltd. Şti. iş birliğiyle hayata geçirilen belgesel, Pekin’de uygulanan “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” sistemini odağına alıyor.

Belgesel, tek bir yardım hattının mega bir kentin yönetim anlayışını nasıl dönüştürdüğünü gerçek görüntüler ve sahici tanıklıklar eşliğinde aktarırken, dünya genelindeki mega kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak yönetişim sorunlarına dikkat çekiyor. Yapım, “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” reformunun yenilikçi uygulamalarını ele alarak, belgesel anlatım diliyle günlük yaşamla doğrudan bağlantılı, canlı ve insan odaklı hikâyeler sunuyor. Böylece, bir çağrı hattının kent yönetiminde nasıl kapsamlı bir reform sürecini tetiklediğini dinamik bir şekilde gözler önüne seriyor.

Uluslararası alanda da dikkat çeken “Hotline Beijing”, 2. Altın Panda Ödülleri’nde “Çin Hikâyelerinin Uluslararası İletişimi” Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Belgesel ayrıca 4. Çin Belgesel Film Festivali’nde “Yılın Özel Tavsiye Edilen Belgeseli” seçildi ve 38. Çin Altın Horoz Ödülleri’nde En İyi Belgesel/Bilim ve Eğitim Filmi dalında aday gösterildi.

YEDİ HİKAYE, TEK KENT YÖNETİMİ MODELİ

Film, yedi ana hikâye üzerinden ilerliyor: şehir merkezindeki park sorunları, eski konutlara asansör kurulumu, bir yardım hattı operatörünün mesleki gelişimi, bir mahalle sekreterinin çalışmaları, “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” girişimine yönelik yasama süreçleri, yabancı gazetecilerin araştırmaları ve acil durum müdahale operasyonları. Uluslararası bir anlatım dili benimseyen belgesel, Pekin’in “Çin tarzı yönetişim” yaklaşımını küresel izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Mart 2024’te yapımına başlanan belgesel, on aylık bir çalışma sürecinin ardından tamamlandı. Yaratıcı ekip bu süreçte 40’tan fazla kurumu ziyaret etti, 100’ün üzerinde kişiyle röportaj gerçekleştirdi ve Pekin’in dokuz bölgesinde 120’den fazla mekânda çekim yaptı. Belgesel, sistemin farklı kademelerinde görev alan çalışanların samimi deneyimlerini ve duygularını etkileyici bir anlatımla yansıtıyor.

Gala gösterimine CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, SETEM Kurucu Başkanı ve yönetmen Mehmet Güleryüz, film yapımcısı Soner Alper, Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü Müdürü Qianwen Zhou, ile çok sayıda medya kuruluşundan davetli katıldı.

Gösterim öncesinde düzenlenen söyleşide konuşan Milletvekili Kılınç ve yönetmen Güleryüz, filmin Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşim açısından taşıdığı öneme ve “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” sisteminin kamu yönetimi bakımından dikkat çekici yönlerine vurgu yaptı.