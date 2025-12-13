Partnerinin enerjisine göre ruh hali değişen 3 burç...

Bazı burçlar ilişkilerinde partnerlerinin enerjisini o kadar yoğun hisseder ki, kendi ruh halleri tamamen buna göre şekillenir. Partnerleri mutsuzsa onlar da çöker, enerjikse aynı anda yükselirler. İşte ilişkide duygusal senkronizasyonu en güçlü yaşayan burçlar...

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Yengeçler partnerlerinin duygularını neredeyse telepatik şekilde algılar. Karşı tarafın enerjisi düşük olduğunda hemen etkilenir ve aynı ruh haline bürünür. Aşırı empatik bir burçtur.

TERAZİ (22 EYLÜL – 21 EKİM)

Teraziler ilişkide uyumsuzluk ve gerginlikten nefret eder. Partnerinin ruh halindeki en ufak değişiklik bile onları duygusal olarak etkiler. Denge aradıkları için enerjiyi hemen üzerine çekerler.

BALIK (18 ŞUBAT – 19 MART)

Balıklar için partnerinin mutluluğu her şeydir. O kişi kötü hissediyorsa Balık’ın iyi hissetmesi neredeyse imkânsızdır. Duygusal empati konusunda zodyağın zirvesindedir.