Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi iddiası: 'Yüzde 51 demiştim, yüzde 70'e çıkarıyorum'

Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı Sports Digitale'de değerlendirdi.

Dilmen'in yorumlarından satır başları şöyle:

"Galatasaray tek kale oynarken 2 gol buldu, ikinci yarı da beklerken gol buldu. Yani ilk 2 golü yetenekli oyuncularıyla, son 2 golü de kontratakla yaptılar.

Alanya'nın zemini en iyi zeminlerden biri, Antalya da bir o kadar kötü. Bu zemin adale ve çapraz bağ sakatlığına çok uygun bir zemin. Pas veremezsin, seker. Hatta Sane gibi ligimizin süperstarı istediğini yapamadı, sekti. Bu tamamen zeminin azizliğiyle toplam 5 gol, 7-8 tane de pozisyon çıktı.

Antalyaspor'u ligimizin en vasat kadrosu olarak düşünüyorum. Erol Bulut da çare olmadı. Galatasaray ikinci yarının ortalarına doğru rolantiye almaya başladı.

Galatasaray'da ilk yarıda herkes çok iyi oynadı. Zemin bozuldukça pas organizasyonunda sıkıntı oldu. Günay kusursuz oynadı. Sadece Monaco deplasmanında çıkabilirdi. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira iyi oynadı, İlkay idare etti.

"MAÇIN ADAMI SANE"

Barış kuvvetli ama koordinasyonunda problem vardı. Sane muhteşem oynadı, maçın en iyi futbolcusu Sane'ydi.

"ICARDİ BENCE 1+1'İ HAK EDİYOR"

Icardi İstanbul'dan ayrılmak istemez. Belki de devre arasında 4-4-2'ye evrilir mi diyorum ama bunu Icardi yaptıracak. Devre arası oldu, "gel" demediler orada film kopar. Icardi bence 1+1'i hak ediyor. O zaman çalışması, temposu artabilir.

Icardi aslında mesajı yönetime veriyor (sosyal medya paylaşımı) ben bir gelişme olacağını düşünüyorum açıkçası önümüzdeki günlerde. Ben yüzde 51 uzatacaklar diye düşünüyorum. Benim görüşüm Icardi de bunu hak ediyor ama sağlıklı oturursa."

Okan Buruk'un maç sonrası Icardi sözlerinin ardından tekrar değerlendirme yapan Rıdvan Dilmen "Yüzde 51 demiştim, bu sözlerden sonra yüzde 70'e çıkarıyorum" dedi.

OKAN BURUK MAÇ SONRASI NE DEDİ?

“Başkanımız da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yıllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu.”